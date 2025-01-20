BTour Chain 圖標

BTour Chain 價格 (MSOT)

USD

BTour Chain (MSOT) 實時價格圖表

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$0.01335146$0.01335146
0.00%(1D)

今天 BTour Chain (MSOT) 的價格

今天 BTour Chain (MSOT) 的實時價格爲 0.01335146 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MSOT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BTour Chain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.20K USD
- BTour Chain 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BTour Chain (MSOT) 價格表現 USD

今天內，BTour Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BTour Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0057645155
在過去60天內，BTour Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015072983
在過去90天內，BTour Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0057645155-43.17%
60天$ -0.0015072983-11.28%
90天$ 0--

BTour Chain (MSOT) 價格分析

BTour Chain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 1.002
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-11.93%

BTour Chain (MSOT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.20K
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什麼是BTour Chain (MSOT)

MSOT is the native token of the BTour Chain project, a revolutionary research & survey platform based on blockchain. One of the major platforms of BTour Chain is soon-to-be released FingeRate app, a metaverse based survey platform. Users can make profit as a form of MSOT token from running surveys in SoT (Satisfaction of Things) devices in the app. SoTs are NFT based research & survey devices within the FingeRate metaverse world which is mapped from the real-world.

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BTour Chain (MSOT) 資源

官網

大家還在問：關於 BTour Chain (MSOT) 的其他問題

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MSOT 兌換爲當地貨幣

1 MSOT 兌換 AUD
A$0.0214958506
1 MSOT 兌換 GBP
0.0109481972
1 MSOT 兌換 EUR
0.0129509162
1 MSOT 兌換 USD
$0.01335146
1 MSOT 兌換 MYR
RM0.06008157
1 MSOT 兌換 TRY
0.474644403
1 MSOT 兌換 JPY
¥2.086165625
1 MSOT 兌換 RUB
1.3679905916
1 MSOT 兌換 INR
1.1559694068
1 MSOT 兌換 IDR
Rp218.8763584224
1 MSOT 兌換 PHP
0.781727983
1 MSOT 兌換 EGP
￡E.0.6705103212
1 MSOT 兌換 BRL
R$0.081443906
1 MSOT 兌換 CAD
C$0.0192261024
1 MSOT 兌換 BDT
1.62220239
1 MSOT 兌換 NGN
20.7966346398
1 MSOT 兌換 UAH
0.5622299806
1 MSOT 兌換 VES
Bs0.72097884
1 MSOT 兌換 PKR
Rs3.7221200188
1 MSOT 兌換 KZT
7.0866879388
1 MSOT 兌換 THB
฿0.4610259138
1 MSOT 兌換 TWD
NT$0.4391295194
1 MSOT 兌換 CHF
Fr0.0121498286
1 MSOT 兌換 HKD
HK$0.1038743588
1 MSOT 兌換 MAD
.د.م0.1340486584