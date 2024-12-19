BTC Standard Hashrate Token 價格 (BTCST)
今天 BTC Standard Hashrate Token (BTCST) 的實時價格爲 0.079043 USD。目前其市值爲 $ 576.37K USD。BTCST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BTC Standard Hashrate Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 63.85K USD
- BTC Standard Hashrate Token 當天價格變化爲 -7.40%
- 其循環供應量爲 7.29M USD
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今天內，BTC Standard Hashrate Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00632194303715153。
在過去30天內，BTC Standard Hashrate Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0252804649。
在過去60天內，BTC Standard Hashrate Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0402563390。
在過去90天內，BTC Standard Hashrate Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.16910207125309135。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00632194303715153
|-7.40%
|30天
|$ -0.0252804649
|-31.98%
|60天
|$ -0.0402563390
|-50.92%
|90天
|$ -0.16910207125309135
|-68.14%
BTC Standard Hashrate Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.55%
-7.40%
-50.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.
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|1 BTCST 兌換 AUD
A$0.1264688
|1 BTCST 兌換 GBP
￡0.06244397
|1 BTCST 兌換 EUR
€0.07588128
|1 BTCST 兌換 USD
$0.079043
|1 BTCST 兌換 MYR
RM0.3556935
|1 BTCST 兌換 TRY
₺2.77203801
|1 BTCST 兌換 JPY
¥12.40026584
|1 BTCST 兌換 RUB
₽8.19122609
|1 BTCST 兌換 INR
₹6.72814016
|1 BTCST 兌換 IDR
Rp1,295.78667792
|1 BTCST 兌換 PHP
₱4.66748915
|1 BTCST 兌換 EGP
￡E.4.02407913
|1 BTCST 兌換 BRL
R$0.49876133
|1 BTCST 兌換 CAD
C$0.11303149
|1 BTCST 兌換 BDT
৳9.4456385
|1 BTCST 兌換 NGN
₦122.9276736
|1 BTCST 兌換 UAH
₴3.31743471
|1 BTCST 兌換 VES
Bs3.95215
|1 BTCST 兌換 PKR
Rs21.99292432
|1 BTCST 兌換 KZT
₸41.31814739
|1 BTCST 兌換 THB
฿2.72619307
|1 BTCST 兌換 TWD
NT$2.57838266
|1 BTCST 兌換 CHF
Fr0.07034827
|1 BTCST 兌換 HKD
HK$0.61416411
|1 BTCST 兌換 MAD
.د.م0.78884914