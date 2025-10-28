BTC Bull Token（BTCBULL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00801745 $ 0.00801745 $ 0.00801745 24H最低價 $ 0.00839984 $ 0.00839984 $ 0.00839984 24H最高價 24H最低價 $ 0.00801745$ 0.00801745 $ 0.00801745 24H最高價 $ 0.00839984$ 0.00839984 $ 0.00839984 歷史最高 $ 0.241602$ 0.241602 $ 0.241602 最低價 $ 0.00010301$ 0.00010301 $ 0.00010301 漲跌幅（1H） +0.95% 漲跌幅（1D） +3.71% 漲跌幅（7D） +8.35% 漲跌幅（7D） +8.35%

BTC Bull Token（BTCBULL）目前實時價格為 $0.00831493。過去 24 小時內，BTCBULL 的交易價格在 $ 0.00801745 至 $ 0.00839984 之間波動，市場活躍度顯著。BTCBULL 的歷史最高價為 $ 0.241602，歷史最低價為 $ 0.00010301。

從短期表現來看，BTCBULL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.95%，過去 24 小時內變動為 +3.71%，過去 7 天內累計變動為 +8.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BTC Bull Token（BTCBULL）市場資訊

市值 $ 829.42K$ 829.42K $ 829.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 829.42K$ 829.42K $ 829.42K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

BTC Bull Token 的目前市值為 $ 829.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BTCBULL 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 829.42K。