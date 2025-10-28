Browsr AI（BRWS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 最低價 $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +4.59% 漲跌幅（7D） +4.59%

Browsr AI（BRWS）目前實時價格為 $0.00352982。過去 24 小時內，BRWS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BRWS 的歷史最高價為 $ 0.04742989，歷史最低價為 $ 0.00327585。

從短期表現來看，BRWS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 +4.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Browsr AI（BRWS）市場資訊

市值 $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K 流通量 5.07M 5.07M 5.07M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Browsr AI 的目前市值為 $ 17.88K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRWS 的流通量為 5.07M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.30K。