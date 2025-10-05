Brotherhood 目前實時價格為 0 USD。跟蹤 BOG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BOG 價格趨勢。Brotherhood 目前實時價格為 0 USD。跟蹤 BOG 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 BOG 價格趨勢。

Brotherhood 圖標

Brotherhood 價格 (BOG)

未上架

1 BOG 兌換為 USD 的實時價格：

-10.30%1D
Brotherhood (BOG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-05 12:26:17 (UTC+8)

Brotherhood（BOG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0
$ 0$ 0
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-10.38%

+6.99%

+6.99%

Brotherhood（BOG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BOG 的交易價格在 $ 0$ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BOG 的歷史最高價為 $ 0.00474994，歷史最低價為 $ 0

從短期表現來看，BOG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.22%，過去 24 小時內變動為 -10.38%，過去 7 天內累計變動為 +6.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Brotherhood（BOG）市場資訊

$ 13.00K
$ 13.00K$ 13.00K

$ 13.00K
$ 13.00K$ 13.00K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Brotherhood 的目前市值為 $ 13.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOG 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999999.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.00K

Brotherhood（BOG）價格歷史 USD

今天內，Brotherhood 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Brotherhood 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，Brotherhood 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Brotherhood 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-10.38%
30天$ 0-94.88%
60天$ 0-97.83%
90天$ 0--

什麼是Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Brotherhood (BOG) 資源

官網

Brotherhood 價格預測 (USD)

Brotherhood（BOG）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Brotherhood（BOG）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Brotherhood 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Brotherhood 價格預測

BOG 兌換為當地貨幣

Brotherhood（BOG）代幣經濟

了解 Brotherhood（BOG）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 BOG 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Brotherhood (BOG) 的其他問題

Brotherhood（BOG）今日價格是多少？
BOG 實時價格為 0 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 BOG 兌 USD 的價格是多少？
目前 BOG 兌 USD 的價格為 $ 0。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Brotherhood 的市值是多少？
BOG 的市值為 $ 13.00K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
BOG 的流通供應量是多少？
BOG 的流通供應量為 1000.00M USD
BOG 的歷史最高價（ATH）是多少？
BOG 的歷史最高價是 0.00474994 USD
BOG 的歷史最低價（ATL）是多少？
BOG 的歷史最低價是 0 USD
BOG 的交易量是多少？
BOG 的 24 小時實時交易量為 -- USD
BOG 今年會漲嗎？
BOG 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 BOG 價格預測 獲取更深入的分析。
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。