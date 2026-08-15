Broak on Base 今日價格

Broak on Base (BROAK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 BROAK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BROAK。

Broak on Base 目前市值在 $ 25,278 排名第 #-，流通供應量為 622.09M BROAK。過去 24 小時內，BROAK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01340169，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BROAK 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 -15.79%。過去一天，總交易量達到 --。

Broak on Base（BROAK）市場資訊

市值 $ 25.28K$ 25.28K $ 25.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.28K$ 25.28K $ 25.28K 流通量 622.09M 622.09M 622.09M 總供應量 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

Broak on Base 的目前市值為 $ 25.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BROAK 的流通量為 622.09M，總供應量是 622087802.9426649，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.28K。