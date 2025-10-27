Broadcom xStock（AVGOX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 354.12 $ 354.12 $ 354.12 24H最低價 $ 362.86 $ 362.86 $ 362.86 24H最高價 24H最低價 $ 354.12$ 354.12 $ 354.12 24H最高價 $ 362.86$ 362.86 $ 362.86 歷史最高 $ 372.62$ 372.62 $ 372.62 最低價 $ 282.47$ 282.47 $ 282.47 漲跌幅（1H） -0.20% 漲跌幅（1D） +0.55% 漲跌幅（7D） +1.25% 漲跌幅（7D） +1.25%

Broadcom xStock（AVGOX）目前實時價格為 $357.06。過去 24 小時內，AVGOX 的交易價格在 $ 354.12 至 $ 362.86 之間波動，市場活躍度顯著。AVGOX 的歷史最高價為 $ 372.62，歷史最低價為 $ 282.47。

從短期表現來看，AVGOX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.20%，過去 24 小時內變動為 +0.55%，過去 7 天內累計變動為 +1.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Broadcom xStock（AVGOX）市場資訊

市值 $ 698.54K$ 698.54K $ 698.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M 流通量 1.96K 1.96K 1.96K 總供應量 23,721.79129508 23,721.79129508 23,721.79129508

Broadcom xStock 的目前市值為 $ 698.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。AVGOX 的流通量為 1.96K，總供應量是 23721.79129508，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.45M。