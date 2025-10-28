BRO on BASE（BRO）價格資訊 (USD)

BRO on BASE（BRO）目前實時價格為 $0.00001944。過去 24 小時內，BRO 的交易價格在 $ 0.00001903 至 $ 0.00002016 之間波動，市場活躍度顯著。BRO 的歷史最高價為 $ 0.00086283，歷史最低價為 $ 0.00001866。

從短期表現來看，BRO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.56%，過去 24 小時內變動為 -3.57%，過去 7 天內累計變動為 -10.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BRO on BASE（BRO）市場資訊

BRO on BASE 的目前市值為 $ 17.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRO 的流通量為 897.45M，總供應量是 984032153.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.13K。