BRLA Digital BRLA 圖標

BRLA Digital BRLA 價格 (BRLA)

USD

BRLA Digital BRLA (BRLA) 實時價格圖表

$0.151734
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-5.90%(1D)

今天 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的價格

今天 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的實時價格爲 0.151734 USD。目前其市值爲 $ 868.28K USD。BRLA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BRLA Digital BRLA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 790.43K USD
- BRLA Digital BRLA 當天價格變化爲 -5.90%
- 其循環供應量爲 5.70M USD

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BRLA Digital BRLA (BRLA) 價格表現 USD

今天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095155310831683
在過去30天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0175543037
在過去60天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0195073630
在過去90天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02990072290302826

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0095155310831683-5.90%
30天$ -0.0175543037-11.56%
60天$ -0.0195073630-12.85%
90天$ -0.02990072290302826-16.46%

BRLA Digital BRLA (BRLA) 價格分析

BRLA Digital BRLA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.150162
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$ 0.162554
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$ 0.184061
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-2.11%

-5.90%

-10.07%

BRLA Digital BRLA (BRLA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 868.28K
$ 868.28K$ 868.28K

$ 790.43K
$ 790.43K$ 790.43K

5.70M
5.70M 5.70M

什麼是BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

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BRLA Digital BRLA (BRLA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的其他問題

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BRLA 兌換爲當地貨幣

1 BRLA 兌換 AUD
A$0.24125706
1 BRLA 兌換 GBP
0.11986986
1 BRLA 兌換 EUR
0.14566464
1 BRLA 兌換 USD
$0.151734
1 BRLA 兌換 MYR
RM0.682803
1 BRLA 兌換 TRY
5.32434606
1 BRLA 兌換 JPY
¥23.8677582
1 BRLA 兌換 RUB
15.62708466
1 BRLA 兌換 INR
12.91104606
1 BRLA 兌換 IDR
Rp2,487.44222496
1 BRLA 兌換 PHP
8.9598927
1 BRLA 兌換 EGP
￡E.7.72629528
1 BRLA 兌換 BRL
R$0.9331641
1 BRLA 兌換 CAD
C$0.21697962
1 BRLA 兌換 BDT
18.13373034
1 BRLA 兌換 NGN
235.61103786
1 BRLA 兌換 UAH
6.36979332
1 BRLA 兌換 VES
Bs7.5867
1 BRLA 兌換 PKR
Rs42.22908954
1 BRLA 兌換 KZT
79.6072431
1 BRLA 兌換 THB
฿5.2424097
1 BRLA 兌換 TWD
NT$4.95259776
1 BRLA 兌換 CHF
Fr0.13504326
1 BRLA 兌換 HKD
HK$1.17897318
1 BRLA 兌換 MAD
.د.م1.52189202