BRLA Digital BRLA 價格 (BRLA)
今天 BRLA Digital BRLA (BRLA) 的實時價格爲 0.151734 USD。目前其市值爲 $ 868.28K USD。BRLA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BRLA Digital BRLA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 790.43K USD
- BRLA Digital BRLA 當天價格變化爲 -5.90%
- 其循環供應量爲 5.70M USD
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今天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095155310831683。
在過去30天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0175543037。
在過去60天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0195073630。
在過去90天內，BRLA Digital BRLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02990072290302826。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0095155310831683
|-5.90%
|30天
|$ -0.0175543037
|-11.56%
|60天
|$ -0.0195073630
|-12.85%
|90天
|$ -0.02990072290302826
|-16.46%
BRLA Digital BRLA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.11%
-5.90%
-10.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.
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|1 BRLA 兌換 AUD
A$0.24125706
|1 BRLA 兌換 GBP
￡0.11986986
|1 BRLA 兌換 EUR
€0.14566464
|1 BRLA 兌換 USD
$0.151734
|1 BRLA 兌換 MYR
RM0.682803
|1 BRLA 兌換 TRY
₺5.32434606
|1 BRLA 兌換 JPY
¥23.8677582
|1 BRLA 兌換 RUB
₽15.62708466
|1 BRLA 兌換 INR
₹12.91104606
|1 BRLA 兌換 IDR
Rp2,487.44222496
|1 BRLA 兌換 PHP
₱8.9598927
|1 BRLA 兌換 EGP
￡E.7.72629528
|1 BRLA 兌換 BRL
R$0.9331641
|1 BRLA 兌換 CAD
C$0.21697962
|1 BRLA 兌換 BDT
৳18.13373034
|1 BRLA 兌換 NGN
₦235.61103786
|1 BRLA 兌換 UAH
₴6.36979332
|1 BRLA 兌換 VES
Bs7.5867
|1 BRLA 兌換 PKR
Rs42.22908954
|1 BRLA 兌換 KZT
₸79.6072431
|1 BRLA 兌換 THB
฿5.2424097
|1 BRLA 兌換 TWD
NT$4.95259776
|1 BRLA 兌換 CHF
Fr0.13504326
|1 BRLA 兌換 HKD
HK$1.17897318
|1 BRLA 兌換 MAD
.د.م1.52189202