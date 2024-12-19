BRK690k 價格 (BRK)
今天 BRK690k (BRK) 的實時價格爲 2,855.09 USD。目前其市值爲 $ 285.51K USD。BRK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BRK690k 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.86K USD
- BRK690k 當天價格變化爲 -2.42%
- 其循環供應量爲 100.00 USD
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今天內，BRK690k 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -71.036647064662。
在過去30天內，BRK690k 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BRK690k 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BRK690k 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -71.036647064662
|-2.42%
|30天
|$ 0
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|60天
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|90天
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BRK690k 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-2.42%
-27.96%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories.
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|1 BRK 兌換 AUD
A$4,539.5931
|1 BRK 兌換 GBP
￡2,255.5211
|1 BRK 兌換 EUR
€2,740.8864
|1 BRK 兌換 USD
$2,855.09
|1 BRK 兌換 MYR
RM12,847.905
|1 BRK 兌換 TRY
₺100,185.1081
|1 BRK 兌換 JPY
¥449,105.657
|1 BRK 兌換 RUB
₽294,045.7191
|1 BRK 兌換 INR
₹242,939.6081
|1 BRK 兌換 IDR
Rp46,804,746.6096
|1 BRK 兌換 PHP
₱168,593.0645
|1 BRK 兌換 EGP
￡E.145,381.1828
|1 BRK 兌換 BRL
R$17,558.8035
|1 BRK 兌換 CAD
C$4,082.7787
|1 BRK 兌換 BDT
৳341,211.8059
|1 BRK 兌換 NGN
₦4,433,355.2011
|1 BRK 兌換 UAH
₴119,856.6782
|1 BRK 兌換 VES
Bs142,754.5
|1 BRK 兌換 PKR
Rs794,600.0979
|1 BRK 兌換 KZT
₸1,497,922.9685
|1 BRK 兌換 THB
฿98,643.3595
|1 BRK 兌換 TWD
NT$93,190.1376
|1 BRK 兌換 CHF
Fr2,541.0301
|1 BRK 兌換 HKD
HK$22,184.0493
|1 BRK 兌換 MAD
.د.م28,636.5527