Briun Armstrung 圖標

Briun Armstrung 價格 (BRIUN)

USD

Briun Armstrung (BRIUN) 實時價格圖表

$0.00141363
$0.00141363$0.00141363
-18.10%(1D)

今天 Briun Armstrung (BRIUN) 的價格

今天 Briun Armstrung (BRIUN) 的實時價格爲 0.00141363 USD。目前其市值爲 $ 1.11M USD。BRIUN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Briun Armstrung 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 36.53K USD
- Briun Armstrung 當天價格變化爲 -18.17%
- 其循環供應量爲 787.08M USD

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Briun Armstrung (BRIUN) 價格表現 USD

今天內，Briun Armstrung 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000313971328228095
在過去30天內，Briun Armstrung 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008937938
在過去60天內，Briun Armstrung 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011516470
在過去90天內，Briun Armstrung 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00099270540098460365

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000313971328228095-18.17%
30天$ -0.0008937938-63.22%
60天$ +0.0011516470+81.47%
90天$ +0.00099270540098460365+235.84%

Briun Armstrung (BRIUN) 價格分析

Briun Armstrung 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00139253
$ 0.00139253$ 0.00139253

$ 0.00176797
$ 0.00176797$ 0.00176797

$ 0.0328559
$ 0.0328559$ 0.0328559

-2.88%

-18.17%

-55.98%

Briun Armstrung (BRIUN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 36.53K
$ 36.53K$ 36.53K

787.08M
787.08M 787.08M

什麼是Briun Armstrung (BRIUN)

Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.

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Briun Armstrung (BRIUN) 資源

官網

大家還在問：關於 Briun Armstrung (BRIUN) 的其他問題

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BRIUN 兌換爲當地貨幣

1 BRIUN 兌換 AUD
A$0.002261808
1 BRIUN 兌換 GBP
0.0011167677
1 BRIUN 兌換 EUR
0.0013570848
1 BRIUN 兌換 USD
$0.00141363
1 BRIUN 兌換 MYR
RM0.006361335
1 BRIUN 兌換 TRY
0.0495760041
1 BRIUN 兌換 JPY
¥0.2217702744
1 BRIUN 兌換 RUB
0.1464944769
1 BRIUN 兌換 INR
0.1203281856
1 BRIUN 兌換 IDR
Rp23.1742585872
1 BRIUN 兌換 PHP
0.0834748515
1 BRIUN 兌換 EGP
￡E.0.0719679033
1 BRIUN 兌換 BRL
R$0.0089200053
1 BRIUN 兌換 CAD
C$0.0020214909
1 BRIUN 兌換 BDT
0.168928785
1 BRIUN 兌換 NGN
2.198477376
1 BRIUN 兌換 UAH
0.0593300511
1 BRIUN 兌換 VES
Bs0.0706815
1 BRIUN 兌換 PKR
Rs0.3933284112
1 BRIUN 兌換 KZT
0.7389468099
1 BRIUN 兌換 THB
฿0.0487560987
1 BRIUN 兌換 TWD
NT$0.0461126106
1 BRIUN 兌換 CHF
Fr0.0012581307
1 BRIUN 兌換 HKD
HK$0.0109839051
1 BRIUN 兌換 MAD
.د.م0.0141080274