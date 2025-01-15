BrightID 價格 (BRIGHT)
今天 BrightID (BRIGHT) 的實時價格爲 0.01310072 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BRIGHT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BrightID 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 332.98 USD
- BrightID 當天價格變化爲 +1.97%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，BrightID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00025334。
在過去30天內，BrightID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021406956。
在過去60天內，BrightID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016256997。
在過去90天內，BrightID 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00025334
|+1.97%
|30天
|$ -0.0021406956
|-16.34%
|60天
|$ -0.0016256997
|-12.40%
|90天
|$ 0
|--
BrightID 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.00%
+1.97%
-5.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
A DAO powered by 1Hive Gardens and Aragon technologies is the best structure to achieve this. $BRIGHT is the token that makes BrightDAO work. A fairdrop and ongoing fair distribution mechanisms (think BrightID-enabled faucets) are the best ways to allocate $BRIGHT. (A “fairdrop” simply means some or all rewards are given per person instead of per address.)
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|1 BRIGHT 兌換 AUD
A$0.0210921592
|1 BRIGHT 兌換 GBP
￡0.0106115832
|1 BRIGHT 兌換 EUR
€0.0127076984
|1 BRIGHT 兌換 USD
$0.01310072
|1 BRIGHT 兌換 MYR
RM0.05895324
|1 BRIGHT 兌換 TRY
₺0.4648135456
|1 BRIGHT 兌換 JPY
¥2.070568796
|1 BRIGHT 兌換 RUB
₽1.3361424328
|1 BRIGHT 兌換 INR
₹1.1336053016
|1 BRIGHT 兌換 IDR
Rp214.7658672768
|1 BRIGHT 兌換 PHP
₱0.7692742784
|1 BRIGHT 兌換 EGP
￡E.0.6608003168
|1 BRIGHT 兌換 BRL
R$0.079259356
|1 BRIGHT 兌換 CAD
C$0.0187340296
|1 BRIGHT 兌換 BDT
৳1.5934405736
|1 BRIGHT 兌換 NGN
₦20.3426670088
|1 BRIGHT 兌換 UAH
₴0.5542914632
|1 BRIGHT 兌換 VES
Bs0.69433816
|1 BRIGHT 兌換 PKR
Rs3.6532667792
|1 BRIGHT 兌換 KZT
₸6.9536001616
|1 BRIGHT 兌換 THB
฿0.4543329696
|1 BRIGHT 兌換 TWD
NT$0.4317997312
|1 BRIGHT 兌換 CHF
Fr0.0119216552
|1 BRIGHT 兌換 HKD
HK$0.1019236016
|1 BRIGHT 兌換 MAD
.د.م0.1319242504