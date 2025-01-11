Bridged WETH 價格 (WETH)

USD

Bridged WETH (WETH) 實時價格圖表

$3,267.65
$3,267.65$3,267.65
+1.30%(1D)

今天 Bridged WETH (WETH) 的價格

今天 Bridged WETH (WETH) 的實時價格爲 3,267.65 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bridged WETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.62M USD
- Bridged WETH 當天價格變化爲 +1.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bridged WETH (WETH) 價格表現 USD

今天內，Bridged WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +44.36
在過去30天內，Bridged WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -480.4964957250
在過去60天內，Bridged WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -86.4414328050
在過去90天內，Bridged WETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +801.0488403089606

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +44.36+1.38%
30天$ -480.4964957250-14.70%
60天$ -86.4414328050-2.64%
90天$ +801.0488403089606+32.48%

Bridged WETH (WETH) 價格分析

Bridged WETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,204.69
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$ 3,316.19
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$ 4,087.83
$ 4,087.83$ 4,087.83

-0.10%

+1.38%

-9.39%

Bridged WETH (WETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 13.62M
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什麼是Bridged WETH (WETH)

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大家還在問：關於 Bridged WETH (WETH) 的其他問題

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WETH 兌換爲當地貨幣

1 WETH 兌換 AUD
A$5,293.593
1 WETH 兌換 GBP
2,646.7965
1 WETH 兌換 EUR
3,169.6205
1 WETH 兌換 USD
$3,267.65
1 WETH 兌換 MYR
RM14,671.7485
1 WETH 兌換 TRY
115,740.163
1 WETH 兌換 JPY
¥515,210.3755
1 WETH 兌換 RUB
332,091.2695
1 WETH 兌換 INR
281,638.7535
1 WETH 兌換 IDR
Rp53,568,024.216
1 WETH 兌換 PHP
192,791.35
1 WETH 兌換 EGP
￡E.165,114.3545
1 WETH 兌換 BRL
R$19,998.018
1 WETH 兌換 CAD
C$4,705.416
1 WETH 兌換 BDT
398,587.947
1 WETH 兌換 NGN
5,066,099.207
1 WETH 兌換 UAH
138,156.242
1 WETH 兌換 VES
Bs173,185.45
1 WETH 兌換 PKR
Rs909,942.4955
1 WETH 兌換 KZT
1,724,338.905
1 WETH 兌換 THB
฿113,322.102
1 WETH 兌換 TWD
NT$108,191.8915
1 WETH 兌換 CHF
Fr2,973.5615
1 WETH 兌換 HKD
HK$25,422.317
1 WETH 兌換 MAD
.د.م32,807.206