Bridged WBNB 圖標

Bridged WBNB 價格 (WBNB)

USD

Bridged WBNB (WBNB) 實時價格圖表

$711.76
$711.76$711.76
+1.60%(1D)

今天 Bridged WBNB (WBNB) 的價格

今天 Bridged WBNB (WBNB) 的實時價格爲 711.76 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WBNB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bridged WBNB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.59K USD
- Bridged WBNB 當天價格變化爲 +1.66%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bridged WBNB (WBNB) 價格表現 USD

今天內，Bridged WBNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11.63
在過去30天內，Bridged WBNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Bridged WBNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Bridged WBNB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +11.63+1.66%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Bridged WBNB (WBNB) 價格分析

Bridged WBNB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 699.44
$ 699.44$ 699.44

$ 716.76
$ 716.76$ 716.76

$ 745.1
$ 745.1$ 745.1

+1.00%

+1.66%

+2.61%

Bridged WBNB (WBNB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 48.59K
$ 48.59K$ 48.59K

0.00
0.00 0.00

什麼是Bridged WBNB (WBNB)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

大家還在問：關於 Bridged WBNB (WBNB) 的其他問題

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WBNB 兌換爲當地貨幣

1 WBNB 兌換 AUD
A$1,138.816
1 WBNB 兌換 GBP
576.5256
1 WBNB 兌換 EUR
690.4072
1 WBNB 兌換 USD
$711.76
1 WBNB 兌換 MYR
RM3,202.92
1 WBNB 兌換 TRY
25,217.6568
1 WBNB 兌換 JPY
¥110,586.1512
1 WBNB 兌換 RUB
73,396.6912
1 WBNB 兌換 INR
61,645.5336
1 WBNB 兌換 IDR
Rp11,668,194.8544
1 WBNB 兌換 PHP
41,694.9008
1 WBNB 兌換 EGP
￡E.35,865.5864
1 WBNB 兌換 BRL
R$4,299.0304
1 WBNB 兌換 CAD
C$1,017.8168
1 WBNB 兌換 BDT
86,535.7808
1 WBNB 兌換 NGN
1,108,658.7288
1 WBNB 兌換 UAH
30,022.0368
1 WBNB 兌換 VES
Bs38,435.04
1 WBNB 兌換 PKR
Rs198,588.1576
1 WBNB 兌換 KZT
377,588.68
1 WBNB 兌換 THB
฿24,584.1904
1 WBNB 兌換 TWD
NT$23,424.0216
1 WBNB 兌換 CHF
Fr647.7016
1 WBNB 兌換 HKD
HK$5,537.4928
1 WBNB 兌換 MAD
.د.م7,153.188