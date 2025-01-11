BRICS Chain 價格 (BRICS)
今天 BRICS Chain (BRICS) 的實時價格爲 43.52 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BRICS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BRICS Chain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 549.59K USD
- BRICS Chain 當天價格變化爲 +3.99%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，BRICS Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.67。
在過去30天內，BRICS Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.7277550080。
在過去60天內，BRICS Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -13.0864378880。
在過去90天內，BRICS Chain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +25.59329810689273。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +1.67
|+3.99%
|30天
|$ -7.7277550080
|-17.75%
|60天
|$ -13.0864378880
|-30.06%
|90天
|$ +25.59329810689273
|+142.77%
BRICS Chain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.33%
+3.99%
+9.13%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BRICS Chain has come to solve the fiat money problem by leveraging the blockchain technology. This is simply the perfect solution as the BRICS Chain Cryptocurrency will be pegged 1 to 1 with the BRICS currency. The BRICS coin price will be pegged 1 to 1 to the BRICS fiat currency which will reasonably be pegged to a unit of gold. This is to increase the usability of the currency.
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|1 BRICS 兌換 AUD
A$70.5024
|1 BRICS 兌換 GBP
￡35.2512
|1 BRICS 兌換 EUR
€42.2144
|1 BRICS 兌換 USD
$43.52
|1 BRICS 兌換 MYR
RM195.4048
|1 BRICS 兌換 TRY
₺1,541.4784
|1 BRICS 兌換 JPY
¥6,861.7984
|1 BRICS 兌換 RUB
₽4,422.9376
|1 BRICS 兌換 INR
₹3,750.9888
|1 BRICS 兌換 IDR
Rp713,442.5088
|1 BRICS 兌換 PHP
₱2,567.68
|1 BRICS 兌換 EGP
￡E.2,199.0656
|1 BRICS 兌換 BRL
R$266.3424
|1 BRICS 兌換 CAD
C$62.6688
|1 BRICS 兌換 BDT
৳5,308.5696
|1 BRICS 兌換 NGN
₦67,472.5376
|1 BRICS 兌換 UAH
₴1,840.0256
|1 BRICS 兌換 VES
Bs2,306.56
|1 BRICS 兌換 PKR
Rs12,119.0144
|1 BRICS 兌換 KZT
₸22,965.504
|1 BRICS 兌換 THB
฿1,509.2736
|1 BRICS 兌換 TWD
NT$1,440.9472
|1 BRICS 兌換 CHF
Fr39.6032
|1 BRICS 兌換 HKD
HK$338.5856
|1 BRICS 兌換 MAD
.د.م436.9408