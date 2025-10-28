brickcoin（BRICK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.00115065 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） +1.73% 漲跌幅（7D） -0.54%

brickcoin（BRICK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BRICK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BRICK 的歷史最高價為 $ 0.00115065，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BRICK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 +1.73%，過去 7 天內累計變動為 -0.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

brickcoin（BRICK）市場資訊

市值 $ 10.78K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.78K 流通量 994.72M 總供應量 994,717,900.335357

brickcoin 的目前市值為 $ 10.78K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRICK 的流通量為 994.72M，總供應量是 994717900.335357，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.78K。