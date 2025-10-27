BRIAH（BRIAH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00361951$ 0.00361951 $ 0.00361951 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +2.57% 漲跌幅（1D） +15.75% 漲跌幅（7D） +9.55% 漲跌幅（7D） +9.55%

BRIAH（BRIAH）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BRIAH 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BRIAH 的歷史最高價為 $ 0.00361951，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BRIAH 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.57%，過去 24 小時內變動為 +15.75%，過去 7 天內累計變動為 +9.55%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BRIAH（BRIAH）市場資訊

市值 $ 202.45K$ 202.45K $ 202.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 202.45K$ 202.45K $ 202.45K 流通量 996.97M 996.97M 996.97M 總供應量 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

BRIAH 的目前市值為 $ 202.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRIAH 的流通量為 996.97M，總供應量是 996966560.285，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 202.45K。