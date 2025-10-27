Brettwu（BRETTWU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.91% 漲跌幅（1D） +1.54% 漲跌幅（7D） -6.88% 漲跌幅（7D） -6.88%

Brettwu（BRETTWU）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BRETTWU 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BRETTWU 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BRETTWU 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.91%，過去 24 小時內變動為 +1.54%，過去 7 天內累計變動為 -6.88%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Brettwu（BRETTWU）市場資訊

市值 $ 219.43K$ 219.43K $ 219.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 219.43K$ 219.43K $ 219.43K 流通量 413.57T 413.57T 413.57T 總供應量 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

Brettwu 的目前市值為 $ 219.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRETTWU 的流通量為 413.57T，總供應量是 413570833756849.44，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 219.43K。