Brent on SOL 今日價格

Brent on SOL (BRENT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BRENT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BRENT。

Brent on SOL 目前市值在 $ 166,836 排名第 #-，流通供應量為 998.87M BRENT。過去 24 小時內，BRENT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01410698，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BRENT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.64%。過去一天，總交易量達到 $ 98.61。

Brent on SOL（BRENT）市場資訊

市值 $ 166.84K$ 166.84K $ 166.84K 成交量（24H） $ 98.61$ 98.61 $ 98.61 完全稀釋市值 $ 166.84K$ 166.84K $ 166.84K 流通量 998.87M 998.87M 998.87M 總供應量 998,870,157.43252 998,870,157.43252 998,870,157.43252

Brent on SOL 的目前市值為 $ 166.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 98.61。BRENT 的流通量為 998.87M，總供應量是 998870157.43252，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 166.84K。