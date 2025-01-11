BRC on the ERC 圖標

BRC on the ERC 價格 (BRC20)

USD

BRC on the ERC (BRC20) 實時價格圖表

$0.00318219
$0.00318219$0.00318219
-9.00%(1D)

今天 BRC on the ERC (BRC20) 的價格

今天 BRC on the ERC (BRC20) 的實時價格爲 0.00318319 USD。目前其市值爲 $ 63.49K USD。BRC20 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BRC on the ERC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.30K USD
- BRC on the ERC 當天價格變化爲 -9.05%
- 其循環供應量爲 19.95M USD

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BRC on the ERC (BRC20) 價格表現 USD

今天內，BRC on the ERC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000317024318210387
在過去30天內，BRC on the ERC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007852780
在過去60天內，BRC on the ERC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000120400
在過去90天內，BRC on the ERC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000100963652788193

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000317024318210387-9.05%
30天$ -0.0007852780-24.66%
60天$ -0.0000120400-0.37%
90天$ -0.000100963652788193-3.07%

BRC on the ERC (BRC20) 價格分析

BRC on the ERC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00317663
$ 0.00317663$ 0.00317663

$ 0.00353263
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$ 0.140403
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-0.18%

-9.05%

-11.74%

BRC on the ERC (BRC20) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 63.49K
$ 63.49K$ 63.49K

$ 1.30K
$ 1.30K$ 1.30K

19.95M
19.95M 19.95M

什麼是BRC on the ERC (BRC20)

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BRC on the ERC (BRC20) 資源

官網

大家還在問：關於 BRC on the ERC (BRC20) 的其他問題

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BRC20 兌換爲當地貨幣

1 BRC20 兌換 AUD
A$0.0051567678
1 BRC20 兌換 GBP
0.0025783839
1 BRC20 兌換 EUR
0.0030876943
1 BRC20 兌換 USD
$0.00318319
1 BRC20 兌換 MYR
RM0.0142925231
1 BRC20 兌換 TRY
0.1127485898
1 BRC20 兌換 JPY
¥0.5018935673
1 BRC20 兌換 RUB
0.3235075997
1 BRC20 兌換 INR
0.2743591461
1 BRC20 兌換 IDR
Rp52.1834342736
1 BRC20 兌換 PHP
0.18780821
1 BRC20 兌換 EGP
￡E.0.1608465907
1 BRC20 兌換 BRL
R$0.0194811228
1 BRC20 兌換 CAD
C$0.0045837936
1 BRC20 兌換 BDT
0.3882855162
1 BRC20 兌換 NGN
4.9351541122
1 BRC20 兌換 UAH
0.1345852732
1 BRC20 兌換 VES
Bs0.16870907
1 BRC20 兌換 PKR
Rs0.8864229193
1 BRC20 兌換 KZT
1.679769363
1 BRC20 兌換 THB
฿0.1103930292
1 BRC20 兌換 TWD
NT$0.1053954209
1 BRC20 兌換 CHF
Fr0.0028967029
1 BRC20 兌換 HKD
HK$0.0247652182
1 BRC20 兌換 MAD
.د.م0.0319592276