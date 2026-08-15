Brazilian real 今日價格

Brazilian real (WBRL) 今日實時價格為 $ 0.193331，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 WBRL 兌 USD 的匯率為 $ 0.193331 每 WBRL。

Brazilian real 目前市值在 $ 1,587,294 排名第 #-，流通供應量為 8.21M WBRL。過去 24 小時內，WBRL 的交易價格在 $ 0.192808（低點）和 $ 0.195541（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.227925，而歷史最低價為 $ 0.144206。

短期表現方面，WBRL 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -1.69%。過去一天，總交易量達到 $ 5.97K。

Brazilian real（WBRL）市場資訊

市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 成交量（24H） $ 5.97K$ 5.97K $ 5.97K 完全稀釋市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 8.21M 8.21M 8.21M 總供應量 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

Brazilian real 的目前市值為 $ 1.59M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.97K。WBRL 的流通量為 8.21M，總供應量是 8210152.499999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.59M。