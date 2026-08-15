Brasa Staked FOGO 今日價格

Brasa Staked FOGO (STFOGO) 今日實時價格為 $ 0.01273855，過去 24 小時內變化了 2.42%。目前 STFOGO 兌 USD 的匯率為 $ 0.01273855 每 STFOGO。

Brasa Staked FOGO 目前市值在 $ 798,916 排名第 #-，流通供應量為 62.72M STFOGO。過去 24 小時內，STFOGO 的交易價格在 $ 0.01254761（低點）和 $ 0.01314144（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03649298，而歷史最低價為 $ 0.0117084。

短期表現方面，STFOGO 在過去一小時內波動了 +0.25%，過去7 天內波動了 -1.78%。過去一天，總交易量達到 $ 333.17。

Brasa Staked FOGO（STFOGO）市場資訊

市值 $ 798.92K$ 798.92K $ 798.92K 成交量（24H） $ 333.17$ 333.17 $ 333.17 完全稀釋市值 $ 798.92K$ 798.92K $ 798.92K 流通量 62.72M 62.72M 62.72M 總供應量 62,723,126.7006365 62,723,126.7006365 62,723,126.7006365

Brasa Staked FOGO 的目前市值為 $ 798.92K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 333.17。STFOGO 的流通量為 62.72M，總供應量是 62723126.7006365，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 798.92K。