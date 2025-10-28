Brainrot Research（BRNRT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0000296 至 $ 0.00003179
24H最低價 $ 0.0000296
24H最高價 $ 0.00003179
歷史最高 $ 0.00060333
最低價 $ 0.00001894
漲跌幅（1H） +0.30%
漲跌幅（1D） +2.86%
漲跌幅（7D） +16.37%

Brainrot Research（BRNRT）目前實時價格為 $0.00003096。過去 24 小時內，BRNRT 的交易價格在 $ 0.0000296 至 $ 0.00003179 之間波動，市場活躍度顯著。BRNRT 的歷史最高價為 $ 0.00060333，歷史最低價為 $ 0.00001894。

從短期表現來看，BRNRT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.30%，過去 24 小時內變動為 +2.86%，過去 7 天內累計變動為 +16.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Brainrot Research（BRNRT）市場資訊

市值 $ 30.96K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 30.96K
流通量 999.75M
總供應量 999,751,188.6057807

Brainrot Research 的目前市值為 $ 30.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRNRT 的流通量為 999.75M，總供應量是 999751188.6057807，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.96K。