brainfart 今日價格

brainfart (BRAIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.39%。目前 BRAIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BRAIN。

brainfart 目前市值在 $ 11,026.44 排名第 #-，流通供應量為 999.30M BRAIN。過去 24 小時內，BRAIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BRAIN 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -0.70%。過去一天，總交易量達到 --。

brainfart（BRAIN）市場資訊

市值 $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.03K$ 11.03K $ 11.03K 流通量 999.30M 999.30M 999.30M 總供應量 999,302,626.605587 999,302,626.605587 999,302,626.605587

brainfart 的目前市值為 $ 11.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRAIN 的流通量為 999.30M，總供應量是 999302626.605587，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.03K。