Brain On BNB AI 今日價格

Brain On BNB AI (BOBAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 BOBAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOBAI。

Brain On BNB AI 目前市值在 $ 56,301 排名第 #-，流通供應量為 890.92M BOBAI。過去 24 小時內，BOBAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOBAI 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 +14.83%。過去一天，總交易量達到 --。

Brain On BNB AI（BOBAI）市場資訊

市值 $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 56.30K$ 56.30K $ 56.30K 流通量 890.92M 890.92M 890.92M 總供應量 890,921,110.7712952 890,921,110.7712952 890,921,110.7712952

Brain On BNB AI 的目前市值為 $ 56.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOBAI 的流通量為 890.92M，總供應量是 890921110.7712952，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.30K。