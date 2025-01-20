Brain Frog 圖標

Brain Frog 價格 (BRAIN)

USD

Brain Frog (BRAIN) 實時價格圖表

$0.0153368
$0.0153368$0.0153368
-50.10%(1D)

今天 Brain Frog (BRAIN) 的價格

今天 Brain Frog (BRAIN) 的實時價格爲 0.0153368 USD。目前其市值爲 $ 153.37K USD。BRAIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Brain Frog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 45.99K USD
- Brain Frog 當天價格變化爲 -50.10%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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Brain Frog (BRAIN) 價格表現 USD

今天內，Brain Frog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01540199673995943
在過去30天內，Brain Frog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Brain Frog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Brain Frog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01540199673995943-50.10%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Brain Frog (BRAIN) 價格分析

Brain Frog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01441421
$ 0.01441421$ 0.01441421

$ 0.0307388
$ 0.0307388$ 0.0307388

$ 0.322994
$ 0.322994$ 0.322994

-0.11%

-50.10%

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Brain Frog (BRAIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 153.37K
$ 153.37K$ 153.37K

$ 45.99K
$ 45.99K$ 45.99K

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Brain Frog (BRAIN)

Where Artificial Intelligence meets memes. Research, create and innovate - all in one place with $BRAIN $BRAIN introduces a multi-functional AI bot, empowering users with intelligence and creative tools like never before The fusion of AI brilliance and meme culture. $BRAIN is more than a token—it’s the neural link connecting humor, innovation, and decentralization, built on Ethereum and powered by its community.

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Brain Frog (BRAIN) 資源

官網

大家還在問：關於 Brain Frog (BRAIN) 的其他問題

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BRAIN 兌換爲當地貨幣

1 BRAIN 兌換 AUD
A$0.024692248
1 BRAIN 兌換 GBP
0.012576176
1 BRAIN 兌換 EUR
0.014876696
1 BRAIN 兌換 USD
$0.0153368
1 BRAIN 兌換 MYR
RM0.0690156
1 BRAIN 兌換 TRY
0.54522324
1 BRAIN 兌換 JPY
¥2.396375
1 BRAIN 兌換 RUB
1.571408528
1 BRAIN 兌換 INR
1.327860144
1 BRAIN 兌換 IDR
Rp251.422910592
1 BRAIN 兌換 PHP
0.89796964
1 BRAIN 兌換 EGP
￡E.0.770214096
1 BRAIN 兌換 BRL
R$0.09355448
1 BRAIN 兌換 CAD
C$0.022084992
1 BRAIN 兌換 BDT
1.8634212
1 BRAIN 兌換 NGN
23.889059784
1 BRAIN 兌換 UAH
0.645832648
1 BRAIN 兌換 VES
Bs0.8281872
1 BRAIN 兌換 PKR
Rs4.275593104
1 BRAIN 兌換 KZT
8.140466704
1 BRAIN 兌換 THB
฿0.529579704
1 BRAIN 兌換 TWD
NT$0.504427352
1 BRAIN 兌換 CHF
Fr0.013956488
1 BRAIN 兌換 HKD
HK$0.119320304
1 BRAIN 兌換 MAD
.د.م0.153981472