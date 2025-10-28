bozo the bull（BOZO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001237 $ 0.00001237 $ 0.00001237 24H最低價 $ 0.00001283 $ 0.00001283 $ 0.00001283 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001237$ 0.00001237 $ 0.00001237 24H最高價 $ 0.00001283$ 0.00001283 $ 0.00001283 歷史最高 $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 最低價 $ 0.0000116$ 0.0000116 $ 0.0000116 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.09% 漲跌幅（7D） -2.25% 漲跌幅（7D） -2.25%

bozo the bull（BOZO）目前實時價格為 $0.00001258。過去 24 小時內，BOZO 的交易價格在 $ 0.00001237 至 $ 0.00001283 之間波動，市場活躍度顯著。BOZO 的歷史最高價為 $ 0.00106071，歷史最低價為 $ 0.0000116。

從短期表現來看，BOZO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.09%，過去 7 天內累計變動為 -2.25%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

bozo the bull（BOZO）市場資訊

市值 $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.57K$ 12.57K $ 12.57K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 總供應量 999,752,425.19247 999,752,425.19247 999,752,425.19247

bozo the bull 的目前市值為 $ 12.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOZO 的流通量為 999.75M，總供應量是 999752425.19247，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.57K。