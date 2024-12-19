Bozo Benk 圖標

Bozo Benk 價格 (BOZO)

USD

Bozo Benk (BOZO) 實時價格圖表

$0.01007627
$0.01007627$0.01007627
-0.10%(1D)

今天 Bozo Benk (BOZO) 的價格

今天 Bozo Benk (BOZO) 的實時價格爲 0.01008877 USD。目前其市值爲 $ 8.06M USD。BOZO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bozo Benk 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 68.38K USD
- Bozo Benk 當天價格變化爲 -0.17%
- 其循環供應量爲 799.97M USD

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Bozo Benk (BOZO) 價格表現 USD

今天內，Bozo Benk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Bozo Benk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038214111
在過去60天內，Bozo Benk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0032866377
在過去90天內，Bozo Benk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01380044765413693

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.17%
30天$ -0.0038214111-37.87%
60天$ -0.0032866377-32.57%
90天$ -0.01380044765413693-57.76%

Bozo Benk (BOZO) 價格分析

Bozo Benk 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00993229
$ 0.00993229$ 0.00993229

$ 0.01254442
$ 0.01254442$ 0.01254442

$ 0.068165
$ 0.068165$ 0.068165

+0.25%

-0.17%

-8.72%

Bozo Benk (BOZO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 8.06M
$ 8.06M$ 8.06M

$ 68.38K
$ 68.38K$ 68.38K

799.97M
799.97M 799.97M

什麼是Bozo Benk (BOZO)

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Bozo Benk (BOZO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bozo Benk (BOZO) 的其他問題

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BOZO 兌換爲當地貨幣

1 BOZO 兌換 AUD
A$0.016142032
1 BOZO 兌換 GBP
0.0079701283
1 BOZO 兌換 EUR
0.0096852192
1 BOZO 兌換 USD
$0.01008877
1 BOZO 兌換 MYR
RM0.045399465
1 BOZO 兌換 TRY
0.3538131639
1 BOZO 兌換 JPY
¥1.5827262376
1 BOZO 兌換 RUB
1.0454992351
1 BOZO 兌換 INR
0.8587561024
1 BOZO 兌換 IDR
Rp165.3896456688
1 BOZO 兌換 PHP
0.5957418685
1 BOZO 兌換 EGP
￡E.0.513518393
1 BOZO 兌換 BRL
R$0.0636601387
1 BOZO 兌換 CAD
C$0.0144269411
1 BOZO 兌換 BDT
1.205608015
1 BOZO 兌換 NGN
15.690055104
1 BOZO 兌換 UAH
0.4234256769
1 BOZO 兌換 VES
Bs0.5044385
1 BOZO 兌換 PKR
Rs2.8070993648
1 BOZO 兌換 KZT
5.2737027421
1 BOZO 兌換 THB
฿0.348062565
1 BOZO 兌換 TWD
NT$0.3290956774
1 BOZO 兌換 CHF
Fr0.0089790053
1 BOZO 兌換 HKD
HK$0.0783897429
1 BOZO 兌換 MAD
.د.م0.1006859246