Boysclubbase 圖標

Boysclubbase 價格 ($BOYS)

USD

Boysclubbase ($BOYS) 實時價格圖表

$0.00515944
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+2.20%(1D)

今天 Boysclubbase ($BOYS) 的價格

今天 Boysclubbase ($BOYS) 的實時價格爲 0.00515944 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$BOYS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Boysclubbase 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.49K USD
- Boysclubbase 當天價格變化爲 +2.21%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Boysclubbase ($BOYS) 價格表現 USD

今天內，Boysclubbase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00011161
在過去30天內，Boysclubbase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025777717
在過去60天內，Boysclubbase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019456341
在過去90天內，Boysclubbase 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002214545439363

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00011161+2.21%
30天$ -0.0025777717-49.96%
60天$ -0.0019456341-37.71%
90天$ -0.0002214545439363-4.11%

Boysclubbase ($BOYS) 價格分析

Boysclubbase 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00497135
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$ 0.00529468
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$ 0.171173
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-2.41%

+2.21%

-15.91%

Boysclubbase ($BOYS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.49K
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什麼是Boysclubbase ($BOYS)

Boysclub are a meme project on the Base network with a doxxed developer and strong community and we continue to build our legacy

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Boysclubbase ($BOYS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Boysclubbase ($BOYS) 的其他問題

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$BOYS 兌換爲當地貨幣

1 $BOYS 兌換 AUD
A$0.0083582928
1 $BOYS 兌換 GBP
0.0041791464
1 $BOYS 兌換 EUR
0.0050046568
1 $BOYS 兌換 USD
$0.00515944
1 $BOYS 兌換 MYR
RM0.0231658856
1 $BOYS 兌換 TRY
0.1827473648
1 $BOYS 兌換 JPY
¥0.8134889048
1 $BOYS 兌換 RUB
0.5243538872
1 $BOYS 兌換 INR
0.4446921336
1 $BOYS 兌換 IDR
Rp84.5809700736
1 $BOYS 兌換 PHP
0.30440696
1 $BOYS 兌換 EGP
￡E.0.2607065032
1 $BOYS 兌換 BRL
R$0.0315757728
1 $BOYS 兌換 CAD
C$0.0074295936
1 $BOYS 兌換 BDT
0.6293484912
1 $BOYS 兌換 NGN
7.9990925872
1 $BOYS 兌換 UAH
0.2181411232
1 $BOYS 兌換 VES
Bs0.27345032
1 $BOYS 兌換 PKR
Rs1.4367492568
1 $BOYS 兌換 KZT
2.722636488
1 $BOYS 兌換 THB
฿0.1789293792
1 $BOYS 兌換 TWD
NT$0.1708290584
1 $BOYS 兌換 CHF
Fr0.0046950904
1 $BOYS 兌換 HKD
HK$0.0401404432
1 $BOYS 兌換 MAD
.د.م0.0518007776