BoxBet 圖標

BoxBet 價格 (BXBT)

USD

BoxBet (BXBT) 實時價格圖表

$0.079826
$0.079826$0.079826
-4.70%(1D)

今天 BoxBet (BXBT) 的價格

今天 BoxBet (BXBT) 的實時價格爲 0.079826 USD。目前其市值爲 $ 6.26M USD。BXBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BoxBet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.70K USD
- BoxBet 當天價格變化爲 -4.77%
- 其循環供應量爲 78.58M USD

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BoxBet (BXBT) 價格表現 USD

今天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00400593572200589
在過去30天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0249286300
在過去60天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0358294291
在過去90天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03469481160281208

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00400593572200589-4.77%
30天$ +0.0249286300+31.23%
60天$ +0.0358294291+44.88%
90天$ +0.03469481160281208+76.88%

BoxBet (BXBT) 價格分析

BoxBet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.077227
$ 0.077227$ 0.077227

$ 0.084083
$ 0.084083$ 0.084083

$ 0.270894
$ 0.270894$ 0.270894

+0.93%

-4.77%

-14.96%

BoxBet (BXBT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M

$ 1.70K
$ 1.70K$ 1.70K

78.58M
78.58M 78.58M

什麼是BoxBet (BXBT)

BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.

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BoxBet (BXBT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BoxBet (BXBT) 的其他問題

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BXBT 兌換爲當地貨幣

1 BXBT 兌換 AUD
A$0.1277216
1 BXBT 兌換 GBP
0.06306254
1 BXBT 兌換 EUR
0.07663296
1 BXBT 兌換 USD
$0.079826
1 BXBT 兌換 MYR
RM0.359217
1 BXBT 兌換 TRY
2.79949782
1 BXBT 兌換 JPY
¥12.52310288
1 BXBT 兌換 RUB
8.2739649
1 BXBT 兌換 INR
6.79478912
1 BXBT 兌換 IDR
Rp1,308.62274144
1 BXBT 兌換 PHP
4.7137253
1 BXBT 兌換 EGP
￡E.4.0631434
1 BXBT 兌換 BRL
R$0.50370206
1 BXBT 兌換 CAD
C$0.11415118
1 BXBT 兌換 BDT
9.539207
1 BXBT 兌換 NGN
124.1453952
1 BXBT 兌換 UAH
3.35029722
1 BXBT 兌換 VES
Bs3.9913
1 BXBT 兌換 PKR
Rs22.21078624
1 BXBT 兌換 KZT
41.72744498
1 BXBT 兌換 THB
฿2.753997
1 BXBT 兌換 TWD
NT$2.60392412
1 BXBT 兌換 CHF
Fr0.07104514
1 BXBT 兌換 HKD
HK$0.62024802
1 BXBT 兌換 MAD
.د.م0.79666348