BoxBet 價格 (BXBT)
今天 BoxBet (BXBT) 的實時價格爲 0.079826 USD。目前其市值爲 $ 6.26M USD。BXBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BoxBet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.70K USD
- BoxBet 當天價格變化爲 -4.77%
- 其循環供應量爲 78.58M USD
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今天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00400593572200589。
在過去30天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0249286300。
在過去60天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0358294291。
在過去90天內，BoxBet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03469481160281208。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00400593572200589
|-4.77%
|30天
|$ +0.0249286300
|+31.23%
|60天
|$ +0.0358294291
|+44.88%
|90天
|$ +0.03469481160281208
|+76.88%
BoxBet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.93%
-4.77%
-14.96%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.
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|1 BXBT 兌換 AUD
A$0.1277216
|1 BXBT 兌換 GBP
￡0.06306254
|1 BXBT 兌換 EUR
€0.07663296
|1 BXBT 兌換 USD
$0.079826
|1 BXBT 兌換 MYR
RM0.359217
|1 BXBT 兌換 TRY
₺2.79949782
|1 BXBT 兌換 JPY
¥12.52310288
|1 BXBT 兌換 RUB
₽8.2739649
|1 BXBT 兌換 INR
₹6.79478912
|1 BXBT 兌換 IDR
Rp1,308.62274144
|1 BXBT 兌換 PHP
₱4.7137253
|1 BXBT 兌換 EGP
￡E.4.0631434
|1 BXBT 兌換 BRL
R$0.50370206
|1 BXBT 兌換 CAD
C$0.11415118
|1 BXBT 兌換 BDT
৳9.539207
|1 BXBT 兌換 NGN
₦124.1453952
|1 BXBT 兌換 UAH
₴3.35029722
|1 BXBT 兌換 VES
Bs3.9913
|1 BXBT 兌換 PKR
Rs22.21078624
|1 BXBT 兌換 KZT
₸41.72744498
|1 BXBT 兌換 THB
฿2.753997
|1 BXBT 兌換 TWD
NT$2.60392412
|1 BXBT 兌換 CHF
Fr0.07104514
|1 BXBT 兌換 HKD
HK$0.62024802
|1 BXBT 兌換 MAD
.د.م0.79666348