Bountywork 今日價格

Bountywork (BOUNTYWORK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.05%。目前 BOUNTYWORK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOUNTYWORK。

Bountywork 目前市值在 $ 9,649.6 排名第 #-，流通供應量為 999.72M BOUNTYWORK。過去 24 小時內，BOUNTYWORK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00233528，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOUNTYWORK 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -27.58%。過去一天，總交易量達到 --。

Bountywork（BOUNTYWORK）市場資訊

市值 $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.65K$ 9.65K $ 9.65K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,722,795.787004 999,722,795.787004 999,722,795.787004

Bountywork 的目前市值為 $ 9.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOUNTYWORK 的流通量為 999.72M，總供應量是 999722795.787004，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.65K。