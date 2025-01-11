BounceBit BTC 圖標

BounceBit BTC 價格 (BBTC)

USD

BounceBit BTC (BBTC) 實時價格圖表

$94,009
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+2.20%(1D)

今天 BounceBit BTC (BBTC) 的價格

今天 BounceBit BTC (BBTC) 的實時價格爲 94,009 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BounceBit BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 56.39K USD
- BounceBit BTC 當天價格變化爲 +2.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BounceBit BTC (BBTC) 價格表現 USD

今天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,076.76
在過去30天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6,617.7071496000
在過去60天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,249.0077230000
在過去90天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +31,625.803309599614

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +2,076.76+2.26%
30天$ -6,617.7071496000-7.03%
60天$ +8,249.0077230000+8.77%
90天$ +31,625.803309599614+50.70%

BounceBit BTC (BBTC) 價格分析

BounceBit BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 90,731
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$ 96,143
$ 96,143$ 96,143

$ 111,168
$ 111,168$ 111,168

-0.67%

+2.26%

-4.66%

BounceBit BTC (BBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 56.39K
$ 56.39K$ 56.39K

0.00
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什麼是BounceBit BTC (BBTC)

BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.

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BounceBit BTC (BBTC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BounceBit BTC (BBTC) 的其他問題

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BBTC 兌換爲當地貨幣

1 BBTC 兌換 AUD
A$152,294.58
1 BBTC 兌換 GBP
76,147.29
1 BBTC 兌換 EUR
91,188.73
1 BBTC 兌換 USD
$94,009
1 BBTC 兌換 MYR
RM422,100.41
1 BBTC 兌換 TRY
3,329,798.78
1 BBTC 兌換 JPY
¥14,822,399.03
1 BBTC 兌換 RUB
9,554,134.67
1 BBTC 兌換 INR
8,102,635.71
1 BBTC 兌換 IDR
Rp1,541,130,900.96
1 BBTC 兌換 PHP
5,546,531
1 BBTC 兌換 EGP
￡E.4,750,274.77
1 BBTC 兌換 BRL
R$575,335.08
1 BBTC 兌換 CAD
C$135,372.96
1 BBTC 兌換 BDT
11,467,217.82
1 BBTC 兌換 NGN
145,749,673.42
1 BBTC 兌換 UAH
3,974,700.52
1 BBTC 兌換 VES
Bs4,982,477
1 BBTC 兌換 PKR
Rs26,178,686.23
1 BBTC 兌換 KZT
49,608,549.3
1 BBTC 兌換 THB
฿3,260,232.12
1 BBTC 兌換 TWD
NT$3,112,637.99
1 BBTC 兌換 CHF
Fr85,548.19
1 BBTC 兌換 HKD
HK$731,390.02
1 BBTC 兌換 MAD
.د.م943,850.36