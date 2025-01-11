BounceBit BTC 價格 (BBTC)
今天 BounceBit BTC (BBTC) 的實時價格爲 94,009 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BounceBit BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 56.39K USD
- BounceBit BTC 當天價格變化爲 +2.26%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
在獲取 MEXC 上從 BBTC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 BBTC 價格信息的首選平臺。
今天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,076.76。
在過去30天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6,617.7071496000。
在過去60天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,249.0077230000。
在過去90天內，BounceBit BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +31,625.803309599614。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +2,076.76
|+2.26%
|30天
|$ -6,617.7071496000
|-7.03%
|60天
|$ +8,249.0077230000
|+8.77%
|90天
|$ +31,625.803309599614
|+50.70%
BounceBit BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.67%
+2.26%
-4.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BBTC is synthetic Bitcoin on the BounceBit platform. It is a Liquid Custody Token (LCT) backed 1:1 by assets in centralized custody. BounceBit natively supports liquid staking for BBTC. BBTC holders can stake their funds with node operators and receive a liquid staking derivative (LSD) as receipt for their contribution. This LSD can be restaked to infrastructure like BTC Bridge, oracles, data availability layers and more.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 BBTC 兌換 AUD
A$152,294.58
|1 BBTC 兌換 GBP
￡76,147.29
|1 BBTC 兌換 EUR
€91,188.73
|1 BBTC 兌換 USD
$94,009
|1 BBTC 兌換 MYR
RM422,100.41
|1 BBTC 兌換 TRY
₺3,329,798.78
|1 BBTC 兌換 JPY
¥14,822,399.03
|1 BBTC 兌換 RUB
₽9,554,134.67
|1 BBTC 兌換 INR
₹8,102,635.71
|1 BBTC 兌換 IDR
Rp1,541,130,900.96
|1 BBTC 兌換 PHP
₱5,546,531
|1 BBTC 兌換 EGP
￡E.4,750,274.77
|1 BBTC 兌換 BRL
R$575,335.08
|1 BBTC 兌換 CAD
C$135,372.96
|1 BBTC 兌換 BDT
৳11,467,217.82
|1 BBTC 兌換 NGN
₦145,749,673.42
|1 BBTC 兌換 UAH
₴3,974,700.52
|1 BBTC 兌換 VES
Bs4,982,477
|1 BBTC 兌換 PKR
Rs26,178,686.23
|1 BBTC 兌換 KZT
₸49,608,549.3
|1 BBTC 兌換 THB
฿3,260,232.12
|1 BBTC 兌換 TWD
NT$3,112,637.99
|1 BBTC 兌換 CHF
Fr85,548.19
|1 BBTC 兌換 HKD
HK$731,390.02
|1 BBTC 兌換 MAD
.د.م943,850.36