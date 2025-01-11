BOTXCOIN 圖標

BOTXCOIN 價格 (BOTX)

USD

BOTXCOIN (BOTX) 實時價格圖表

$0.00159236
$0.00159236$0.00159236
-19.30%(1D)

今天 BOTXCOIN (BOTX) 的價格

今天 BOTXCOIN (BOTX) 的實時價格爲 0.00159236 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BOTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BOTXCOIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 19.23K USD
- BOTXCOIN 當天價格變化爲 -19.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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BOTXCOIN (BOTX) 價格表現 USD

今天內，BOTXCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000383169308713238
在過去30天內，BOTXCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000347632
在過去60天內，BOTXCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005088883
在過去90天內，BOTXCOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000564678544209504

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000383169308713238-19.39%
30天$ -0.0000347632-2.18%
60天$ +0.0005088883+31.96%
90天$ +0.000564678544209504+54.95%

BOTXCOIN (BOTX) 價格分析

BOTXCOIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0015925
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$ 0.00246992
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$ 3.27
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-3.77%

-19.39%

-0.79%

BOTXCOIN (BOTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 19.23K
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什麼是BOTXCOIN (BOTX)

botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).

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BOTXCOIN (BOTX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BOTXCOIN (BOTX) 的其他問題

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BOTX 兌換爲當地貨幣

1 BOTX 兌換 AUD
A$0.0025796232
1 BOTX 兌換 GBP
0.0012898116
1 BOTX 兌換 EUR
0.0015445892
1 BOTX 兌換 USD
$0.00159236
1 BOTX 兌換 MYR
RM0.0071496964
1 BOTX 兌換 TRY
0.0564013912
1 BOTX 兌換 JPY
¥0.2510674012
1 BOTX 兌換 RUB
0.1618315468
1 BOTX 兌換 INR
0.1372455084
1 BOTX 兌換 IDR
Rp26.1042581184
1 BOTX 兌換 PHP
0.09394924
1 BOTX 兌換 EGP
￡E.0.0804619508
1 BOTX 兌換 BRL
R$0.0097452432
1 BOTX 兌換 CAD
C$0.0022929984
1 BOTX 兌換 BDT
0.1942360728
1 BOTX 兌換 NGN
2.4687630968
1 BOTX 兌換 UAH
0.0673249808
1 BOTX 兌換 VES
Bs0.08439508
1 BOTX 兌換 PKR
Rs0.4434244892
1 BOTX 兌換 KZT
0.840288372
1 BOTX 兌換 THB
฿0.0552230448
1 BOTX 兌換 TWD
NT$0.0527230396
1 BOTX 兌換 CHF
Fr0.0014490476
1 BOTX 兌換 HKD
HK$0.0123885608
1 BOTX 兌換 MAD
.د.م0.0159872944