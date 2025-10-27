Botanix Staked Bitcoin（STBTC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 114,056 24H最高價 $ 116,951 歷史最高 $ 128,136 最低價 $ 105,793 漲跌幅（1H） -0.73% 漲跌幅（1D） +0.85% 漲跌幅（7D） +3.68%

Botanix Staked Bitcoin（STBTC）目前實時價格為 $115,846。過去 24 小時內，STBTC 的交易價格在 $ 114,056 至 $ 116,951 之間波動，市場活躍度顯著。STBTC 的歷史最高價為 $ 128,136，歷史最低價為 $ 105,793。

從短期表現來看，STBTC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.73%，過去 24 小時內變動為 +0.85%，過去 7 天內累計變動為 +3.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Botanix Staked Bitcoin（STBTC）市場資訊

市值 $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.46M$ 11.46M $ 11.46M 流通量 98.92 98.92 98.92 總供應量 98.9236617553895 98.9236617553895 98.9236617553895

Botanix Staked Bitcoin 的目前市值為 $ 11.46M, 它過去 24 小時的交易量為 --。STBTC 的流通量為 98.92，總供應量是 98.9236617553895，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.46M。