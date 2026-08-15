Botanix Pegged Bitcoin 今日價格

Botanix Pegged Bitcoin (PBTC) 今日實時價格為 $ 61,254，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PBTC 兌 USD 的匯率為 $ 61,254 每 PBTC。

Botanix Pegged Bitcoin 目前市值在 $ 64,015 排名第 #-，流通供應量為 0.66 PBTC。過去 24 小時內，PBTC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 125,916，而歷史最低價為 $ 55,676。

短期表現方面，PBTC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 644.00。

Botanix Pegged Bitcoin（PBTC）市場資訊

市值 $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K 成交量（24H） $ 644.00$ 644.00 $ 644.00 完全稀釋市值 $ 64.02K$ 64.02K $ 64.02K 流通量 0.66 0.66 0.66 總供應量 0.6599569847367369 0.6599569847367369 0.6599569847367369

Botanix Pegged Bitcoin 的目前市值為 $ 64.02K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 644.00。PBTC 的流通量為 0.66，總供應量是 0.6599569847367369，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 64.02K。