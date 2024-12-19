BOSagora 價格 (BOA)
今天 BOSagora (BOA) 的實時價格爲 0.01435535 USD。目前其市值爲 $ 8.10M USD。BOA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BOSagora 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 564.59K USD
- BOSagora 當天價格變化爲 -7.17%
- 其循環供應量爲 564.03M USD
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今天內，BOSagora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00110916779901376。
在過去30天內，BOSagora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0024732330。
在過去60天內，BOSagora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003187504。
在過去90天內，BOSagora 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000197379199693902。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00110916779901376
|-7.17%
|30天
|$ +0.0024732330
|+17.23%
|60天
|$ +0.0003187504
|+2.22%
|90天
|$ -0.000197379199693902
|-1.35%
BOSagora 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.07%
-7.17%
-3.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA. BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy. BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.
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|1 BOA 兌換 AUD
A$0.02296856
|1 BOA 兌換 GBP
￡0.0113407265
|1 BOA 兌換 EUR
€0.013781136
|1 BOA 兌換 USD
$0.01435535
|1 BOA 兌換 MYR
RM0.064599075
|1 BOA 兌換 TRY
₺0.5034421245
|1 BOA 兌換 JPY
¥2.252067308
|1 BOA 兌換 RUB
₽1.4879320275
|1 BOA 兌換 INR
₹1.221927392
|1 BOA 兌換 IDR
Rp235.333568904
|1 BOA 兌換 PHP
₱0.8476834175
|1 BOA 兌換 EGP
￡E.0.730687315
|1 BOA 兌換 BRL
R$0.0905822585
|1 BOA 兌換 CAD
C$0.0205281505
|1 BOA 兌換 BDT
৳1.715464325
|1 BOA 兌換 NGN
₦22.32544032
|1 BOA 兌換 UAH
₴0.6024940395
|1 BOA 兌換 VES
Bs0.7177675
|1 BOA 兌換 PKR
Rs3.994232584
|1 BOA 兌換 KZT
₸7.5039721055
|1 BOA 兌換 THB
฿0.495259575
|1 BOA 兌換 TWD
NT$0.468271517
|1 BOA 兌換 CHF
Fr0.0127762615
|1 BOA 兌換 HKD
HK$0.1115410695
|1 BOA 兌換 MAD
.د.م0.143266393