Bored Candy City 圖標

Bored Candy City 價格 (CANDY)

USD

Bored Candy City (CANDY) 實時價格圖表

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+3.20%(1D)

今天 Bored Candy City (CANDY) 的價格

今天 Bored Candy City (CANDY) 的實時價格爲 0.00533175 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CANDY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bored Candy City 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 415.90 USD
- Bored Candy City 當天價格變化爲 +3.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bored Candy City (CANDY) 價格表現 USD

今天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016924
在過去30天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005125496
在過去60天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030464889
在過去90天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008148081173086541

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00016924+3.28%
30天$ -0.0005125496-9.61%
60天$ -0.0030464889-57.13%
90天$ -0.008148081173086541-60.44%

Bored Candy City (CANDY) 價格分析

Bored Candy City 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00512674
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$ 0.00542929
$ 0.00542929$ 0.00542929

$ 0.392616
$ 0.392616$ 0.392616

-0.36%

+3.28%

+12.01%

Bored Candy City (CANDY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 415.90
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什麼是Bored Candy City (CANDY)

Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Bored Candy City (CANDY) 資源

官網

大家還在問：關於 Bored Candy City (CANDY) 的其他問題

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CANDY 兌換爲當地貨幣

1 CANDY 兌換 AUD
A$0.0085308
1 CANDY 兌換 GBP
0.0042654
1 CANDY 兌換 EUR
0.00511848
1 CANDY 兌換 USD
$0.00533175
1 CANDY 兌換 MYR
RM0.0234063825
1 CANDY 兌換 TRY
0.1907166975
1 CANDY 兌換 JPY
¥0.8218892625
1 CANDY 兌換 RUB
0.5234178975
1 CANDY 兌換 INR
0.46172955
1 CANDY 兌換 IDR
Rp85.9959557025
1 CANDY 兌換 PHP
0.3110009775
1 CANDY 兌換 EGP
￡E.0.267760485
1 CANDY 兌換 BRL
R$0.0315106425
1 CANDY 兌換 CAD
C$0.00767772
1 CANDY 兌換 BDT
0.6497803725
1 CANDY 兌換 NGN
8.2406994825
1 CANDY 兌換 UAH
0.22265388
1 CANDY 兌換 VES
Bs0.30390975
1 CANDY 兌換 PKR
Rs1.486385265
1 CANDY 兌換 KZT
2.7639792
1 CANDY 兌換 THB
฿0.179679975
1 CANDY 兌換 TWD
NT$0.174988035
1 CANDY 兌換 CHF
Fr0.004798575
1 CANDY 兌換 HKD
HK$0.0415343325
1 CANDY 兌換 MAD
.د.م0.053424135