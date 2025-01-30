Bored Candy City 價格 (CANDY)
今天 Bored Candy City (CANDY) 的實時價格爲 0.00533175 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CANDY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bored Candy City 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 415.90 USD
- Bored Candy City 當天價格變化爲 +3.28%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00016924。
在過去30天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005125496。
在過去60天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030464889。
在過去90天內，Bored Candy City 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008148081173086541。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00016924
|+3.28%
|30天
|$ -0.0005125496
|-9.61%
|60天
|$ -0.0030464889
|-57.13%
|90天
|$ -0.008148081173086541
|-60.44%
Bored Candy City 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.36%
+3.28%
+12.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bored Candy City is a DEX & AMM, NFT collection & P2E mobile game on cronos chain (soon NFT marketplace)
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|1 CANDY 兌換 AUD
A$0.0085308
|1 CANDY 兌換 GBP
￡0.0042654
|1 CANDY 兌換 EUR
€0.00511848
|1 CANDY 兌換 USD
$0.00533175
|1 CANDY 兌換 MYR
RM0.0234063825
|1 CANDY 兌換 TRY
₺0.1907166975
|1 CANDY 兌換 JPY
¥0.8218892625
|1 CANDY 兌換 RUB
₽0.5234178975
|1 CANDY 兌換 INR
₹0.46172955
|1 CANDY 兌換 IDR
Rp85.9959557025
|1 CANDY 兌換 PHP
₱0.3110009775
|1 CANDY 兌換 EGP
￡E.0.267760485
|1 CANDY 兌換 BRL
R$0.0315106425
|1 CANDY 兌換 CAD
C$0.00767772
|1 CANDY 兌換 BDT
৳0.6497803725
|1 CANDY 兌換 NGN
₦8.2406994825
|1 CANDY 兌換 UAH
₴0.22265388
|1 CANDY 兌換 VES
Bs0.30390975
|1 CANDY 兌換 PKR
Rs1.486385265
|1 CANDY 兌換 KZT
₸2.7639792
|1 CANDY 兌換 THB
฿0.179679975
|1 CANDY 兌換 TWD
NT$0.174988035
|1 CANDY 兌換 CHF
Fr0.004798575
|1 CANDY 兌換 HKD
HK$0.0415343325
|1 CANDY 兌換 MAD
.د.م0.053424135