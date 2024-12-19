Boosted LUSD 價格 (BLUSD)
今天 Boosted LUSD (BLUSD) 的實時價格爲 1.27 USD。目前其市值爲 $ 3.08M USD。BLUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Boosted LUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.82K USD
- Boosted LUSD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 2.43M USD
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今天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013769340。
在過去60天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0248993660。
在過去90天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +0.0013769340
|+0.11%
|60天
|$ +0.0248993660
|+1.96%
|90天
|$ 0
|--
Boosted LUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-0.23%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.
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|1 BLUSD 兌換 AUD
A$2.032
|1 BLUSD 兌換 GBP
￡1.0033
|1 BLUSD 兌換 EUR
€1.2192
|1 BLUSD 兌換 USD
$1.27
|1 BLUSD 兌換 MYR
RM5.715
|1 BLUSD 兌換 TRY
₺44.5389
|1 BLUSD 兌換 JPY
¥199.2376
|1 BLUSD 兌換 RUB
₽131.6355
|1 BLUSD 兌換 INR
₹108.1024
|1 BLUSD 兌換 IDR
Rp20,819.6688
|1 BLUSD 兌換 PHP
₱74.9935
|1 BLUSD 兌換 EGP
￡E.64.643
|1 BLUSD 兌換 BRL
R$8.0137
|1 BLUSD 兌換 CAD
C$1.8161
|1 BLUSD 兌換 BDT
৳151.765
|1 BLUSD 兌換 NGN
₦1,975.104
|1 BLUSD 兌換 UAH
₴53.3019
|1 BLUSD 兌換 VES
Bs63.5
|1 BLUSD 兌換 PKR
Rs353.3648
|1 BLUSD 兌換 KZT
₸663.8671
|1 BLUSD 兌換 THB
฿43.815
|1 BLUSD 兌換 TWD
NT$41.4274
|1 BLUSD 兌換 CHF
Fr1.1303
|1 BLUSD 兌換 HKD
HK$9.8679
|1 BLUSD 兌換 MAD
.د.م12.6746