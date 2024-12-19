Boosted LUSD 圖標

Boosted LUSD 價格 (BLUSD)

USD

Boosted LUSD (BLUSD) 實時價格圖表

$1.27
$1.27$1.27
0.00%(1D)

今天 Boosted LUSD (BLUSD) 的價格

今天 Boosted LUSD (BLUSD) 的實時價格爲 1.27 USD。目前其市值爲 $ 3.08M USD。BLUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Boosted LUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.82K USD
- Boosted LUSD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 2.43M USD

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Boosted LUSD (BLUSD) 價格表現 USD

今天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013769340
在過去60天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0248993660
在過去90天內，Boosted LUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0013769340+0.11%
60天$ +0.0248993660+1.96%
90天$ 0--

Boosted LUSD (BLUSD) 價格分析

Boosted LUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0$ 0

$ 2.05
$ 2.05$ 2.05

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-0.23%

Boosted LUSD (BLUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

$ 1.82K
$ 1.82K$ 1.82K

2.43M
2.43M 2.43M

什麼是Boosted LUSD (BLUSD)

Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.

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Boosted LUSD (BLUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Boosted LUSD (BLUSD) 的其他問題

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BLUSD 兌換爲當地貨幣

1 BLUSD 兌換 AUD
A$2.032
1 BLUSD 兌換 GBP
1.0033
1 BLUSD 兌換 EUR
1.2192
1 BLUSD 兌換 USD
$1.27
1 BLUSD 兌換 MYR
RM5.715
1 BLUSD 兌換 TRY
44.5389
1 BLUSD 兌換 JPY
¥199.2376
1 BLUSD 兌換 RUB
131.6355
1 BLUSD 兌換 INR
108.1024
1 BLUSD 兌換 IDR
Rp20,819.6688
1 BLUSD 兌換 PHP
74.9935
1 BLUSD 兌換 EGP
￡E.64.643
1 BLUSD 兌換 BRL
R$8.0137
1 BLUSD 兌換 CAD
C$1.8161
1 BLUSD 兌換 BDT
151.765
1 BLUSD 兌換 NGN
1,975.104
1 BLUSD 兌換 UAH
53.3019
1 BLUSD 兌換 VES
Bs63.5
1 BLUSD 兌換 PKR
Rs353.3648
1 BLUSD 兌換 KZT
663.8671
1 BLUSD 兌換 THB
฿43.815
1 BLUSD 兌換 TWD
NT$41.4274
1 BLUSD 兌換 CHF
Fr1.1303
1 BLUSD 兌換 HKD
HK$9.8679
1 BLUSD 兌換 MAD
.د.م12.6746