BOOPI（BOOPI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0 24H最高價 $ 0 歷史最高 $ 0.0011365 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） -2.39% 漲跌幅（7D） -30.23%

BOOPI（BOOPI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BOOPI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BOOPI 的歷史最高價為 $ 0.0011365，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BOOPI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 -2.39%，過去 7 天內累計變動為 -30.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BOOPI（BOOPI）市場資訊

市值 $ 36.23K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 36.50K 流通量 948.03M 總供應量 954,937,221.1431489

BOOPI 的目前市值為 $ 36.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOOPI 的流通量為 948.03M，總供應量是 954937221.1431489，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.50K。