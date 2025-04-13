Boom Token 價格 (BOOM)
今天 Boom Token (BOOM) 的實時價格爲 0.00861973 USD。目前其市值爲 $ 201.64K USD。BOOM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Boom Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Boom Token 當天價格變化爲 -3.15%
- 其循環供應量爲 23.39M USD
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今天內，Boom Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000280658144655997。
在過去30天內，Boom Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Boom Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Boom Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000280658144655997
|-3.15%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Boom Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.04%
-3.15%
-16.49%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Boom is a next-generation perpetual DEX on Sonic Network, offering up to 50x leverage on major pairs, Sonic tokens, and memecoins. It leverages Orderly Network’s backend for deep liquidity and gas-optimized execution, providing fast and cost-effective trades. Boom combines professional-grade infrastructure with "degen" trading opportunities, ensuring competitive spreads, minimal slippage, and advanced order types. The platform is designed for both retail and professional traders.
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|1 BOOM 兌換 VND
₫221.01849693
|1 BOOM 兌換 AUD
A$0.0137053707
|1 BOOM 兌換 GBP
￡0.0065509948
|1 BOOM 兌換 EUR
€0.0075853624
|1 BOOM 兌換 USD
$0.00861973
|1 BOOM 兌換 MYR
RM0.0380992066
|1 BOOM 兌換 TRY
₺0.3268601616
|1 BOOM 兌換 JPY
¥1.2370174523
|1 BOOM 兌換 RUB
₽0.7169891414
|1 BOOM 兌換 INR
₹0.7409519908
|1 BOOM 兌換 IDR
Rp143.6621092018
|1 BOOM 兌換 KRW
₩12.2438954785
|1 BOOM 兌換 PHP
₱0.4928761614
|1 BOOM 兌換 EGP
￡E.0.4420197544
|1 BOOM 兌換 BRL
R$0.0505116178
|1 BOOM 兌換 CAD
C$0.0118952274
|1 BOOM 兌換 BDT
৳1.0451422625
|1 BOOM 兌換 NGN
₦13.7038191486
|1 BOOM 兌換 UAH
₴0.3560810463
|1 BOOM 兌換 VES
Bs0.61200083
|1 BOOM 兌換 PKR
Rs2.4117142567
|1 BOOM 兌換 KZT
₸4.4453671556
|1 BOOM 兌換 THB
฿0.2885023631
|1 BOOM 兌換 TWD
NT$0.2790206601
|1 BOOM 兌換 AED
د.إ0.0316344091
|1 BOOM 兌換 CHF
Fr0.0069819813
|1 BOOM 兌換 HKD
HK$0.0668029075
|1 BOOM 兌換 MAD
.د.م0.0799910944
|1 BOOM 兌換 MXN
$0.174980519