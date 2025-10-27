Bookie AI（BOOKIE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0003737 $ 0.0003737 $ 0.0003737 24H最低價 $ 0.00053694 $ 0.00053694 $ 0.00053694 24H最高價 24H最低價 $ 0.0003737$ 0.0003737 $ 0.0003737 24H最高價 $ 0.00053694$ 0.00053694 $ 0.00053694 歷史最高 $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 最低價 $ 0.00017727$ 0.00017727 $ 0.00017727 漲跌幅（1H） -7.41% 漲跌幅（1D） +7.34% 漲跌幅（7D） +14.43% 漲跌幅（7D） +14.43%

Bookie AI（BOOKIE）目前實時價格為 $0.00044083。過去 24 小時內，BOOKIE 的交易價格在 $ 0.0003737 至 $ 0.00053694 之間波動，市場活躍度顯著。BOOKIE 的歷史最高價為 $ 0.00697224，歷史最低價為 $ 0.00017727。

從短期表現來看，BOOKIE 在過去 1 小時內的價格變動為 -7.41%，過去 24 小時內變動為 +7.34%，過去 7 天內累計變動為 +14.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bookie AI（BOOKIE）市場資訊

市值 $ 321.26K$ 321.26K $ 321.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 442.01K$ 442.01K $ 442.01K 流通量 726.83M 726.83M 726.83M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bookie AI 的目前市值為 $ 321.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOOKIE 的流通量為 726.83M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 442.01K。