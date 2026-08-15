Book of Ethereum 今日價格

Book of Ethereum (BOOE) 今日實時價格為 $ 0.02398113，過去 24 小時內變化了 5.08%。目前 BOOE 兌 USD 的匯率為 $ 0.02398113 每 BOOE。

Book of Ethereum 目前市值在 $ 2,398,039 排名第 #-，流通供應量為 100.00M BOOE。過去 24 小時內，BOOE 的交易價格在 $ 0.02394295（低點）和 $ 0.02538408（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.784594，而歷史最低價為 $ 0.00692796。

短期表現方面，BOOE 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -13.53%。過去一天，總交易量達到 $ 11.00K。

Book of Ethereum（BOOE）市場資訊

市值 $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M 成交量（24H） $ 11.00K$ 11.00K $ 11.00K 完全稀釋市值 $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Book of Ethereum 的目前市值為 $ 2.40M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.00K。BOOE 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.40M。