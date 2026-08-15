boob 今日價格

boob (BOOB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.10%。目前 BOOB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOOB。

boob 目前市值在 $ 481,815 排名第 #-，流通供應量為 999.97M BOOB。過去 24 小時內，BOOB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00783346，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOOB 在過去一小時內波動了 -1.33%，過去7 天內波動了 -21.11%。過去一天，總交易量達到 $ 52.27K。

boob（BOOB）市場資訊

市值 $ 481.82K$ 481.82K $ 481.82K 成交量（24H） $ 52.27K$ 52.27K $ 52.27K 完全稀釋市值 $ 481.82K$ 481.82K $ 481.82K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,973,868.115927 999,973,868.115927 999,973,868.115927

boob 的目前市值為 $ 481.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 52.27K。BOOB 的流通量為 999.97M，總供應量是 999973868.115927，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 481.82K。