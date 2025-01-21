Boo MirrorWorld 圖標

Boo MirrorWorld 價格 (XBOO)

USD

Boo MirrorWorld (XBOO) 實時價格圖表

$1.68
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+0.60%(1D)

今天 Boo MirrorWorld (XBOO) 的價格

今天 Boo MirrorWorld (XBOO) 的實時價格爲 1.68 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XBOO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Boo MirrorWorld 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 240.38 USD
- Boo MirrorWorld 當天價格變化爲 +0.66%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Boo MirrorWorld (XBOO) 價格表現 USD

今天內，Boo MirrorWorld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01098255
在過去30天內，Boo MirrorWorld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6232292640
在過去60天內，Boo MirrorWorld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5910223200
在過去90天內，Boo MirrorWorld 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.2684386828328644

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01098255+0.66%
30天$ -0.6232292640-37.09%
60天$ -0.5910223200-35.17%
90天$ -1.2684386828328644-43.02%

Boo MirrorWorld (XBOO) 價格分析

Boo MirrorWorld 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.46
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$ 1.8
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$ 63.37
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-3.31%

+0.66%

-17.62%

Boo MirrorWorld (XBOO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 240.38
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什麼是Boo MirrorWorld (XBOO)

Boo MirrorWorld (xBOO) are staked BOO tokens giving stakers compounding rewards from the SpookySwap DEX platform.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Boo MirrorWorld (XBOO) 資源

官網

大家還在問：關於 Boo MirrorWorld (XBOO) 的其他問題

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XBOO 兌換爲當地貨幣

1 XBOO 兌換 AUD
A$2.688
1 XBOO 兌換 GBP
1.3608
1 XBOO 兌換 EUR
1.6128
1 XBOO 兌換 USD
$1.68
1 XBOO 兌換 MYR
RM7.5096
1 XBOO 兌換 TRY
59.8416
1 XBOO 兌換 JPY
¥261.6264
1 XBOO 兌換 RUB
168.4872
1 XBOO 兌換 INR
145.3704
1 XBOO 兌換 IDR
Rp27,540.9792
1 XBOO 兌換 PHP
98.1624
1 XBOO 兌換 EGP
￡E.84.4536
1 XBOO 兌換 BRL
R$10.1304
1 XBOO 兌換 CAD
C$2.4192
1 XBOO 兌換 BDT
204.8424
1 XBOO 兌換 NGN
2,608.6872
1 XBOO 兌換 UAH
70.9464
1 XBOO 兌換 VES
Bs90.72
1 XBOO 兌換 PKR
Rs468.4848
1 XBOO 兌換 KZT
891.24
1 XBOO 兌換 THB
฿57.2208
1 XBOO 兌換 TWD
NT$54.9864
1 XBOO 兌換 CHF
Fr1.512
1 XBOO 兌換 HKD
HK$13.0704
1 XBOO 兌換 MAD
.د.م16.8336