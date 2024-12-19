Bonsai Token 價格 (BONSAI)
今天 Bonsai Token (BONSAI) 的實時價格爲 0.01201356 USD。目前其市值爲 $ 3.97M USD。BONSAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bonsai Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 238.37K USD
- Bonsai Token 當天價格變化爲 -2.56%
- 其循環供應量爲 336.54M USD
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今天內，Bonsai Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00031629426834463。
在過去30天內，Bonsai Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0192364270。
在過去60天內，Bonsai Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0138626150。
在過去90天內，Bonsai Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.005625558084365094。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00031629426834463
|-2.56%
|30天
|$ +0.0192364270
|+160.12%
|60天
|$ +0.0138626150
|+115.39%
|90天
|$ +0.005625558084365094
|+88.06%
Bonsai Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+3.61%
-2.56%
+3.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bonsai is a cross-chain social token empowering creators across Lens, zkSync, and Base. The token was airdropped to power users of Lens Protocol, and has since become the de-facto currency across the ecosystem. Bonsai is being used as a monetization currency, a tipping currency, and to incentivize mints on leading NFT platforms. It is also an experimental ERC20/ERC721 hybrid, with 100k tokens granting the holder 1 Bonsai NFT.
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|1 BONSAI 兌換 AUD
A$0.019221696
|1 BONSAI 兌換 GBP
￡0.0094907124
|1 BONSAI 兌換 EUR
€0.0115330176
|1 BONSAI 兌換 USD
$0.01201356
|1 BONSAI 兌換 MYR
RM0.05406102
|1 BONSAI 兌換 TRY
₺0.4213155492
|1 BONSAI 兌換 JPY
¥1.8846872928
|1 BONSAI 兌換 RUB
₽1.245205494
|1 BONSAI 兌換 INR
₹1.0225942272
|1 BONSAI 兌換 IDR
Rp196.9435750464
|1 BONSAI 兌換 PHP
₱0.709400718
|1 BONSAI 兌換 EGP
￡E.0.611490204
|1 BONSAI 兌換 BRL
R$0.0758055636
|1 BONSAI 兌換 CAD
C$0.0171793908
|1 BONSAI 兌換 BDT
৳1.43562042
|1 BONSAI 兌換 NGN
₦18.683488512
|1 BONSAI 兌換 UAH
₴0.5042091132
|1 BONSAI 兌換 VES
Bs0.600678
|1 BONSAI 兌換 PKR
Rs3.3426529344
|1 BONSAI 兌換 KZT
₸6.2798482188
|1 BONSAI 兌換 THB
฿0.41446782
|1 BONSAI 兌換 TWD
NT$0.3918823272
|1 BONSAI 兌換 CHF
Fr0.0106920684
|1 BONSAI 兌換 HKD
HK$0.0933453612
|1 BONSAI 兌換 MAD
.د.م0.1198953288