Bonsai 圖標

Bonsai 價格 (BONSAI)

USD

Bonsai (BONSAI) 實時價格圖表

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今天 Bonsai (BONSAI) 的價格

今天 Bonsai (BONSAI) 的實時價格爲 0.269441 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BONSAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Bonsai 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.52K USD
- Bonsai 當天價格變化爲 -0.07%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Bonsai (BONSAI) 價格表現 USD

今天內，Bonsai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002019831531156
在過去30天內，Bonsai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0317298302
在過去60天內，Bonsai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1662759210
在過去90天內，Bonsai 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.018781683628312

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0002019831531156-0.07%
30天$ -0.0317298302-11.77%
60天$ +0.1662759210+61.71%
90天$ +0.018781683628312+7.49%

Bonsai (BONSAI) 價格分析

Bonsai 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.266624
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$ 0.278713
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$ 0.427849
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-0.21%

-0.07%

+5.39%

Bonsai (BONSAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 4.52K
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什麼是Bonsai (BONSAI)

Bonsai DAO, a pioneering MetaDAO, propels DeFi innovation with a network of subDAOs, each adding unique value. Our ecosystem fosters growth and rewards stakeholders, setting new benchmarks in decentralized finance.

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Bonsai (BONSAI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Bonsai (BONSAI) 的其他問題

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BONSAI 兌換爲當地貨幣

1 BONSAI 兌換 AUD
A$0.4311056
1 BONSAI 兌換 GBP
0.21824721
1 BONSAI 兌換 EUR
0.26135777
1 BONSAI 兌換 USD
$0.269441
1 BONSAI 兌換 MYR
RM1.2124845
1 BONSAI 兌換 TRY
9.54629463
1 BONSAI 兌換 JPY
¥41.86304817
1 BONSAI 兌換 RUB
27.78475592
1 BONSAI 兌換 INR
23.33628501
1 BONSAI 兌換 IDR
Rp4,417.06486704
1 BONSAI 兌換 PHP
15.78385378
1 BONSAI 兌換 EGP
￡E.13.57713199
1 BONSAI 兌換 BRL
R$1.62742364
1 BONSAI 兌換 CAD
C$0.38530063
1 BONSAI 兌換 BDT
32.75863678
1 BONSAI 兌換 NGN
419.68938483
1 BONSAI 兌換 UAH
11.36502138
1 BONSAI 兌換 VES
Bs14.549814
1 BONSAI 兌換 PKR
Rs75.17673341
1 BONSAI 兌換 KZT
142.9384505
1 BONSAI 兌換 THB
฿9.30649214
1 BONSAI 兌換 TWD
NT$8.86730331
1 BONSAI 兌換 CHF
Fr0.24519131
1 BONSAI 兌換 HKD
HK$2.09625098
1 BONSAI 兌換 MAD
.د.م2.70788205