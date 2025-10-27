Bonkyo（BONKYO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00514956$ 0.00514956 $ 0.00514956 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.28% 漲跌幅（1D） -6.31% 漲跌幅（7D） +4.45% 漲跌幅（7D） +4.45%

Bonkyo（BONKYO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BONKYO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BONKYO 的歷史最高價為 $ 0.00514956，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BONKYO 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 -6.31%，過去 7 天內累計變動為 +4.45%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bonkyo（BONKYO）市場資訊

市值 $ 129.96K$ 129.96K $ 129.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 129.96K$ 129.96K $ 129.96K 流通量 994.53M 994.53M 994.53M 總供應量 994,528,005.444459 994,528,005.444459 994,528,005.444459

Bonkyo 的目前市值為 $ 129.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BONKYO 的流通量為 994.53M，總供應量是 994528005.444459，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 129.96K。