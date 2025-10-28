BonkwifAmerica（BIF PARTY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000541 $ 0.00000541 $ 0.00000541 24H最低價 $ 0.00000557 $ 0.00000557 $ 0.00000557 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000541$ 0.00000541 $ 0.00000541 24H最高價 $ 0.00000557$ 0.00000557 $ 0.00000557 歷史最高 $ 0.0000235$ 0.0000235 $ 0.0000235 最低價 $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +2.37% 漲跌幅（7D） +6.73% 漲跌幅（7D） +6.73%

BonkwifAmerica（BIF PARTY）目前實時價格為 $0.00000554。過去 24 小時內，BIF PARTY 的交易價格在 $ 0.00000541 至 $ 0.00000557 之間波動，市場活躍度顯著。BIF PARTY 的歷史最高價為 $ 0.0000235，歷史最低價為 $ 0.00000468。

從短期表現來看，BIF PARTY 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +2.37%，過去 7 天內累計變動為 +6.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BonkwifAmerica（BIF PARTY）市場資訊

市值 $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 5.53K$ 5.53K $ 5.53K 流通量 998.41M 998.41M 998.41M 總供應量 998,408,849.313571 998,408,849.313571 998,408,849.313571

BonkwifAmerica 的目前市值為 $ 5.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BIF PARTY 的流通量為 998.41M，總供應量是 998408849.313571，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.53K。