BONKHOUSE（BONKHOUSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001785 $ 0.00002153 24H最低價 $ 0.00001785 24H最高價 $ 0.00002153 歷史最高 $ 0.00122189 最低價 $ 0.00001321 漲跌幅（1H） +1.27% 漲跌幅（1D） +13.90% 漲跌幅（7D） +42.81%

BONKHOUSE（BONKHOUSE）目前實時價格為 $0.0000204。過去 24 小時內，BONKHOUSE 的交易價格在 $ 0.00001785 至 $ 0.00002153 之間波動，市場活躍度顯著。BONKHOUSE 的歷史最高價為 $ 0.00122189，歷史最低價為 $ 0.00001321。

從短期表現來看，BONKHOUSE 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.27%，過去 24 小時內變動為 +13.90%，過去 7 天內累計變動為 +42.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

BONKHOUSE（BONKHOUSE）市場資訊

市值 $ 20.38K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 20.38K 流通量 999.15M 總供應量 999,151,939.404504

BONKHOUSE 的目前市值為 $ 20.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BONKHOUSE 的流通量為 999.15M，總供應量是 999151939.404504，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.38K。