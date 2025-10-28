Bonkers Meme Token（BNKRS）價格資訊 (USD)

Bonkers Meme Token（BNKRS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BNKRS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BNKRS 的歷史最高價為 $ 0.00153231，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BNKRS 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 +18.45%，過去 7 天內累計變動為 +73.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bonkers Meme Token（BNKRS）市場資訊

市值 $ 68.41K$ 68.41K $ 68.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 68.41K$ 68.41K $ 68.41K 流通量 566.33M 566.33M 566.33M 總供應量 566,325,329.657995 566,325,329.657995 566,325,329.657995

Bonkers Meme Token 的目前市值為 $ 68.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BNKRS 的流通量為 566.33M，總供應量是 566325329.657995，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 68.41K。